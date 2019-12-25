Данила Козловский показал подросшую дочь

Девочка родилась в марте 2020 года.

В марте 2020-го у актёра и режиссёра Данилы Козловского и актрисы Ольги Зуевой родилась дочь Ода Валентина. Девочка вместе с мамой живут в США, поэтому Козловскому приходится летать на другой континент, чтобы увидеться с дочкой. Фотографии подросшей дочки актёр опубликовал в Instagram.

На серии снимков со спины или вполоборота запечатлена девочка с лёгкими кудряшками.

"Главное о Нью-Йорке в этом октябре" – подписал фотографии Козловский.

В июле завершились съемки фильма с Козловским и Петровым в главных ролях.

Фото: Instagram / @danilakozlovsky