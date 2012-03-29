Джейсон Момоа мстит за жену в трейлере боевика "Малышка"

Боевик выйдет 20 августа на Netflix.

Стриминговая платформа Netflix разместила на своем ютьюб-канале трейлер фильма "Малышка" ("Sweet Girl"). Главную роль в картине сыграл американский акте р гавайского происхождения Джейсон Момоа ("Аквамен", "Игра престолов").

В центре сюжета фильма мужчина по имени Рэймонд Купер. Жена героя тяжело больна, однако фармацевтическая компания отказывается от выпуска лекарства, необходимого ей. Купер решает мстить руководству фиормы. После этого его вместе с дочерью начинают преследовать.

Вместе с Момоа в "Малышке" снялись Изабела Мерсед ("Дора и затерянный город"), Адриа Архона ("Призрачная шестёрка") и Джастин Барта ("Мальчишник в Вегасе").

Ранне в сети появился первый трейлер "Северных вод" с Колином Фарреллом.

Видео: Netflix