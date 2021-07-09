В сети появился первый трейлер "Северных вод" с Колином Фарреллом

Сериал с Колином Фарреллом и Джеком О’Коннеллом в главных ролях выйдет 15 июля.

"Северные воды" называют драмой о выживании. По сценарию китобойное судно берет на борт врача с темным прошлом и гарпунера-психопата. Действие происходит в 50-х годах 19 века в английском городе Халл и в Арктике.

Сюжет сериала основан на одноименном романе Иэна МакГуайра, вошедшем в лонг-лист Букеровской премии. Режиссером выступил Эндрю Хей ("Положитесь на Пита", "45 лет").

Частично съемки многосерийной картины проходили в условиях экстремально низких температур, на 81 градусе северной широты. СМИ утверждают, что это самая близкая к Северному полюсу точка, в которой когда‑либо снимали фильмы.

Премьера драмы состоится на стриминговой платформе AMC+ 15 июля, в России его можно будет посмотреть на "Кинопоиске".

Ранее Netflix показал трейлер второй части хоррора "Улица страха".

Видео: YouTube / IGN