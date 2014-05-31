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Netflix показал трейлер второй части хоррора "Улица страха"

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В кинокартине речь пойдет о группе подростков, которые отдыхают в летнем в лагере в 1978 году.

В сети опубликовали трейлер продолжения хоррора "Улица страха", который выйдет на Netflix 9 июля. Фильм "Улица страха. Часть 2: 1978" станет второй частью трилогии, снятой по серии книг Роберта Лоуренса Стайна.

В кинокартине речь пойдет о группе подростков, которые отдыхают в летнем в лагере в 1978 году. Их начинает преследовать кровожадная Тень и отдых превращается в борьбу за выживание.

В фильме снялись Сэди Синк, Эмили Радд, Райан Симпкинс, МакКейб Слай, Меган Пакер, Киана Мадейра, Оливия Уэлч и Бенджамин Флорес-младший и др.

Первая часть трилогии вышла на Netflix 2 июля. Третья часть выйдет 16 июля, в ней будет идти речь о событиях 1666 года.

Также ранее вышел трейлер фильма "Бендер: Золото Империи".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, трейлер
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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