Вышел трейлер фильма "Бендер: Золото Империи"

Фильм выйдет в прокат менее, чем через месяц после релиза первой части.

Продолжение фильма "Бендер: Начало", получившее название "Бендер: Золото Империи" выйдет в прокат менее, чем через месяц после релиза первой части. В кинотеатрах фильм начнут показывать уже 15 июля.

В понедельник, 5 июля, в сети появился трейлер фильма "Бендер: Золото Империи". Судя по кадрам, герои ленты продолжат свое преследование в поисках реликвии.

Первая часть фильма рассказывала о событиях, произошедших до "12 стульев" и "Золотого теленка", когда Ося и Ибрагим Бендер начали охотиться за царским жезлом. Премьера первой части состоялась 24 июня, лента уже собрала 42 миллиона рублей в прокате.

Ранее вышел трейлер аниме-сборника "Звездные войны: Видения".

YouTube / Central Partnership