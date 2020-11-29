Вышел трейлер аниме-сборника "Звездные войны: Видения"

Антология выйдет осенью 2021 года.

Американская киностудия LucasFilm представила трейлер антологии "Звездные войны: Видения".

Данный сборник включает в себя девять короткометражек в стиле аниме. Сообщается, что в основу фильмов легла японская мифология. Кроме того, по информации киностудии, создатели вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы.

Мы действительно хотели дать создателям широкое творческое начало, чтобы исследовать галактику "Звездных войн. исполнительный продюсер LucasFilm Джеймс Во

Первый анонс антологии состоялся зимой 2020 года.

Сборник выйдет на Disney Plus после премьеры 22 сентября текущего года.

Ранее вышел трейлер режиссерской версии игры Ghost of Tsushima.

Видео: Youtube/Star Wars