Вышел трейлер фильма "Мандалорец и Грошу"

Мировая премьера состоится 22 мая 2026 года.

Студия Lucasfilm представила первый трейлер фильма "Мандалорец и Грогу", входящего во франшизу "Звездные войны". Режиссером картины выступил Джон Фавро.

Фильм является продолжением сериала "Мандалорец", в котором рассказывается о приключениях наемника Дина Джарина и его друга Грогу. Им предстоит помочь молодой Новой Республике бороться с остатками Империи.

В главных ролях сыграли Педро Паскаль, Сигурни Уивер, Макс Ллойд-Джонс и другие. Мировая премьера состоится 22 мая 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Школьный автобус".

Видео: YouTube / Star Wars