Вышел трейлер фильма "Школьный автобус"

Стриминговый сервис Apple TV представил новый трейлер фильма "Школьный автобус". Режиссером картины выступил Пол Гринграсс.
Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 2018 году в Калифорнии. В центре истории окажется водитель автобуса, который вместе с учительницей и ее учениками окажутся в эпицентре лесных пожаров.
В главных ролях сыграли Мэттью Макконахи и Америка Феррейра. Мировая премьера состоится 3 октября.
Видео: YouTube / Apple TV
