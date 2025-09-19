Вышел трейлер фильма "Школьный автобус"

Мировая премьера состоится 3 октября.

Стриминговый сервис Apple TV представил новый трейлер фильма "Школьный автобус". Режиссером картины выступил Пол Гринграсс.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 2018 году в Калифорнии. В центре истории окажется водитель автобуса, который вместе с учительницей и ее учениками окажутся в эпицентре лесных пожаров.

В главных ролях сыграли Мэттью Макконахи и Америка Феррейра. Мировая премьера состоится 3 октября.

Видео: YouTube / Apple TV