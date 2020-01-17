Вышел трейлер режиссерской версии игры Ghost of Tsushima

Игра станет доступна 20 августа.

В четверг, 1 июля Sony PlayStation опубликовала трейлер приключенческой игры про самураев Ghost of Tsushima: Director"s Cut.

В игру будет добавлена дополнительная сюжетная линия и новая локация — остров Ики.

Новое издание Ghost of Tsushima будет доступно на PS4 и PS5 по цене 59,99 и 69,99 долларов соответственно. Предзаказы на улучшение до Director"s Cut откроются в ближайшее время.

Ранее стало известно, что геймеры в Diablo 4 смогут персонализировать своего персонажа.

Видео: YouTube / PlayStation