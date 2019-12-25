Геймеры в Diablo 4 смогут персонализировать своего персонажа

Создатели игры детализировали персонажей.

В Diablo 4 появится возможность персонализировать своего персонажа. Геймеры смогут выбрать цвет глаз и одежды героя, а также его телосложение. Отмечается, что создатели игры постарались детализировать персонажей.

Стало звестно, что художники максимально прорисовали каждого героя, для этого они использовали новейшие технологии. Художники ориентировались на кинематографические ролики Diablo 3.

Так, геймеры смогут теперь увидеть в глазах персонажей блики и капельки пота на лицах.

Ранее мы писали, что разработчик обвинил Sony в предвзятости продвжения игр на платформе PlayStation Store.

Фото: pixabay