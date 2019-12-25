Разработчик инди-игр обвинил Sony в предвзятости продвижения игр

Один из разработчиков рассказал о сложностях, с которыми предстоит столкнуться авторам.

Сооснователь студии Neon Doctrine Иэн Гарнер у себя в Twitter написал, что продвижение игры на платформе PlayStation Store обойдется разработчику в сумму не менее 25 тыс. долларов.

В сообщении он говорит про "Платформе Х", намекая на консоли семейства PlayStation от компании Sony. Иэн Гарнер рассказал о сложностях для авторов, которые хотят добавить игру в магазин.

По его словам, проект проходит жесткую проверку, но для этого необходимо сделать трейлер для платформы. После чего необходимо завести блог и отправить несколько форм для социальных сетей. Он отметил, что даже при выполнении этих условий нет гарантии, что продукт попадет в магазин.

Разработчик сказал, что данные препятствия можно "обойти", но для этого необходимо 25 тыс. долларов.

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