Названы три самых популярных бага Cyberpunk 2077

Техподдержка CD Projekt RED рассказала о трех самых популярных багах, которые встречались в игре Cyberpunk 2077.
Отмечается, что пользователям чаще всего приходилось сталкиваться с побочным квестом Play it Safe, когда Такамура не перезванивал Ви и не выдавал задание. По этой причине нельзя было завершить основную сюжетную линию.
Квест Cyberpsycho Sighting: Smoke on the Water, который оставался в журнале при выполнении всех целей тоже назвали одним из самых главных багов. В тройке лидеров оказалось также задание Sweet Dreams с исчезнувшим Стефаном. По этой причине геймеры не могли завершить квест.
Ранее мы писали, что в сервис PlayStation Store вернулась игра Cyberpunk 2077.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все