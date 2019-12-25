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Названы три самых популярных бага Cyberpunk 2077
Сегодня, 12:54
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Названы три самых популярных бага Cyberpunk 2077

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Чаще всего пользователи сталкивались с побочным квестом Play it Safe.

Техподдержка CD Projekt RED рассказала о трех самых популярных багах, которые встречались в игре Cyberpunk 2077.

Отмечается, что пользователям чаще всего приходилось сталкиваться с побочным квестом Play it Safe, когда Такамура не перезванивал Ви и не выдавал задание. По этой причине нельзя было завершить основную сюжетную линию.

Квест Cyberpsycho Sighting: Smoke on the Water, который оставался в журнале при выполнении всех целей тоже назвали одним из самых главных багов. В тройке лидеров оказалось также задание Sweet Dreams с исчезнувшим Стефаном. По этой причине геймеры не могли завершить квест.

Ранее мы писали, что в сервис PlayStation Store вернулась игра Cyberpunk 2077.  

Фото: pixabay 

Теги: cd projekt red, cyberpunk 2077
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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