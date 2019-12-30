В сеть слили предполагаемый дизайн Sony PlayStation 5

Подписчики при этом отметили, что такой дизайн больше подошел бы Xbox.

Инсайдер @Alcoholikaust выложил в Twitter изображение предполагаемой консоли PlayStation 5. Однако, он не уверен, что это финальная версия, так как компания, возможно, сама не утвердила финальный дизайн.

Судя по раскрытым схемам, консоль будет иметь состоящий из пары скошенных четырехугольных деталей корпус. У нижней детали при этом большая площадь, там же находится и ряд интерфейсов для подключения к сети. Между прямоугольниками есть перфорация для вентиляции и два разъема USB для контроллера и зарядки.

Подписчики при этом отметили, что такой дизайн больше подошел бы Xbox.

Ранее в Sony назвали основные особенности консоли PlayStation 5.

Фото: Twitter/ @Alcoholikaust

Видео: YouTube/ VR4Player.fr