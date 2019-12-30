В Sony назвали основные особенности консоли PlayStation 5

Консоль выйдет на рынок в этом году.

Игровая приставка PlayStation 5 будет отличаться от своего предшественника. Об этом сообщил генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан на выставке Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе.

По его словам, консоль получит поддержку графики в разрешении 8K, 3D Audio, сверхскоростной твердотельный накопитель, а также аппаратную трассировку лучей. Также в PlayStation 5 будут переработана система обратной связи контроллеров.

Приставка поступит в продажу в конце 2020 года.

Видео: YouTube / RobinGaming