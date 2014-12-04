Netflix показал трейлер триллера "Рожденный быть убитым"

В фильме снялись Джон Дэвид Вашингтон и Алисия Викандер.

Картина "Рожденный быть убитым" (Beckett) итальянского режиссера Фердинандо Чито Филомарино расскажет об американском туристе, которые вместе со своей девушкой отправляется на отдых в Грецию. Там он попадает в автокатастрофу и внезапно становится объектом преследования.

Главные роли в фильме исполнили Джон Дэвид Вашингтон, известный по фильму "Довод" Кристофера Нолана и Алисия Викандер ("Девушка из Дании", "Агенты А.Н.К.Л.").



Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix 13 августа 2021 года.

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Видео: YouTube / Netflix