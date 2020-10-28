Вышел трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat

Анимационный фильм Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms ("Легенды Смертельной битвы: Война миров") расскажет о финальном турнире, который решит судьбу всех миров. Пока люди будут биться с монстрами из Внешнего мира, Скорпион отправится на поиски древнего артефакта Камидогу.
Режиссером мультфильма стал Итан Сполдинг, известный по таким работам, как "Бэтмен: Нападение на Аркхэм" и Mortal Kombat Legends: Scorpion"s Revenge.
Battle of the Realms как раз является прямым продолжением прошлогоднего Scorpions Revenge.
Весной этого года трейлер фильма Mortal Kombat побил рекорд просмотров среди картин с рейтингом R.
Видео: YouTube / IGN
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