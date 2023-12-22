Путин поставил советские мультики в пример современным западным мультфильмам

Глава РФ сравнил мультипликацию в СССР с западной.

Глава государства Владимир Путин поставил добрые советские мультики в пример современным западным мультфильмам. В ходе пресс-конференции с жителями города Анадырь и журналистами российский президент оценил качество кинохудожественных продуктов для детей. Политик не понимает, как дети выдерживают современные иностранные мультфильмы. Говоря о доступности советских мультфильмов в хорошем качестве политик счел такую проблему неожиданной. Он заметил, что в эпоху Интернета ему казалось, что пользователи могут нажать кнопку и получить доступ ко всему, чему хочется.

Смотришь современные мультики западного производства - там все стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма. Советские мультики, конечно, совсем другого качества, эмоциональное воздействие, эстетическое воздействие совсем другое на формирующегося человека оказывают. Владимир Путин, президент РФ

Глава страны подчеркнул, что у России продолжится поддержка отечественной анимации.

Путин: все люди, с оружием защищающие Россию, должны иметь гарантии.

Фото и видео: Telegram / ТАСС