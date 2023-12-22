Путин: все люди, с оружием защищающие Россию, должны иметь гарантии

Глава России прокомментировал историю о добровольце, который не может получить статус ветерана боевых действий.

Российский президент Владимир Путин считает, что все люди, которые с оружием защищают страну, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства. Политик пояснил, что это условие касается и двух первых корпусов луганской и Донецкой народных республик. Таким образом глава страны отреагировал на вопрос о добровольцах, которые не могут получить статус ветерана боевых действий. Речь идет о том, что они боролись в качестве добровольцев против ВСУ еще до начала СВО. В настоящее время министерство по обороне получило поручение о проработке и доработке проблемных ситуаций.

Он получил травмы до начала СВО, не был военнослужащим, он был добровольцем, и не попадает в эти категории. Они все должны быть приравнены. Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия. Владимир Путин, президент РФ

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