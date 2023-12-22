Путин: ситуация с отпусками после ранения в СВО исправляется

Глава РФ обратит внимание Минобороны страны на проблему.

Положенный участникам специальной военной операции на Украине отпуск раз в шесть месяцев не должен пропадать в том случае, если он не был использован. Соответствующее заявление глава государства сделал рамках пресс-конференции с журналистами и жителями города Анадырь. Политик ответил на вопросы во время своей рабочей поездки на Чукотку. Он пообещал гражданам обратить на эту проблему внимание со стороны министерства по обороне.

А если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать. И в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны пояснил, что находится с бойцами в регулярном контакте, как и с представителями военного ведомства.

Путин пообещал разобраться с задержками выплат за спецоперацию.

Фото и видео: Telegram / ТАСС