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Путин: ситуация с отпусками после ранения в СВО исправляется

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Глава РФ обратит внимание Минобороны страны на проблему.

Положенный участникам специальной военной операции на Украине отпуск раз в шесть месяцев не должен пропадать в том случае, если он не был использован. Соответствующее заявление глава государства сделал рамках пресс-конференции с журналистами и жителями города Анадырь. Политик ответил на вопросы во время своей рабочей поездки на Чукотку.  Он пообещал гражданам обратить на эту проблему внимание со стороны министерства по обороне.

А если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать. И в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны пояснил, что находится с бойцами в регулярном контакте, как и с представителями военного ведомства.

Путин пообещал разобраться с задержками выплат за спецоперацию.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: владимир путин, отпуск, ранения, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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