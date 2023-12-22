Путин пообещал разобраться с задержками выплат за спецоперацию

Глава России оценил переживания военнослужащих о выплатах по СВО.

Российский президент Владимир Путин пообещал разобраться с конкретными примерами жалоб на задержку выплат за специальную военную операцию. Соответствующее заявление глава государства сделал рамках пресс-конференции с журналистами и жителями города Анадырь. Политик ответил на вопросы во время своей рабочей поездки на Чукотку. Высокопоставленный гость региона прокомментировал слова одного из участников встречи о задержках таких выплат бойцам.

Если что-то не вовремя приходит, с задержками, то это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических сбоев. Владимир Путин, президент РФ

Владимир путин заметил, что вопросов финансового и материального обеспечения происходящего в зоне СВО не существует, так как все заявленные статьи финансируются государством в полном объеме.

Путин отметил, что в России растет настрой на большую семью.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ