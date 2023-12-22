Путин отметил, что в России растет настрой на большую семью

Глава РФ рассказал о социальной поддержке семей с детьми.

В России растет настрой на многодетные семьи. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами и жителями города Анадырь сделал глава государства Владимир Путин. Президент страны ответил на вопросы во время своей рабочей поездки на Чукотку. Политик признал, что федеральное правительство должно поддерживать такие семьи, поэтому власти это сделают.

По опросам общественного мнения в 2022 году 60% мужчин в России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. Такой настрой на большую семью, он укрепляется, подрастает... Владимир Путин, президент РФ

Путин прокомментировал предложение по расширению использования маткапитала.

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