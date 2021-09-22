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В сети появился трейлер фильма "Ампир V"

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Картину снял режиссер Виктор Гинзбург по одноименному роману Виктора Пелевина.

В экранизации восьмого романа Пелевина снялись Павел Табаков, Мирон Федоров (Oxxxymiron), Вера Алентова, Федор Бондарчук и Марина Зудина. В саундтреке обещают песни Бориса Гребенщикова и Филиппа Киркорова.

"Ампир V" — социально-сатирическая история о молодом жителе Москвы Романе Шторкине, который превращается в вампира Раму. Ему предстоит раскрыть заговор элиты — могущественных вампиров.

Премьера в кино состоится 25 ноября этого года.

Ранее в сети был опубликован первый трейлер фильма "Макбет" Джоэла Коэна.

Видео: YouTube / FRESH Trailers

Теги: ампир v, виктор пелевин, трейлеры
Категории: Новости России, Лента новостей,

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