Опубликован первый трейлер фильма "Макбет" Джоэла Коэна

Мировая премьера состоится 25 декабря 2021 года.

На официальном Youtube-канале американской независимой компании А24 опубликован первый трейлер кинематографической трактовки пьесы Уильяма Шекспира "Макбет" (The Tragedy of Macbeth).

Режиссером картины является Джоэл Коэн. Главную роль в фильме исполнил Дензел Вашингтон, который сыграл шотландского лорда Макбета. Актрисе Фрэнсис МакДорманд досталась роль его жены. Короля Дункана сыграл Брендан Глисон, его старшего сына Малькольма – Гарри Меллинг. Роль шотландского дворянина Макдуфа досталась Кори Хоукинсу.

Мировая премьера состоится 25 декабря 2021 года. На платформе Apple TV + фильм появится 14 января следующего года.

Ранее вышел трейлер фильма "Финч" с Томом Хэнксом.

Видео: Youtube/А24