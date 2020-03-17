Вышел трейлер фильма "Финч" с Томом Хэнксом

Премьера картины намечена на 5 ноября 2021 года.

Вышел первый трейлер фантастического фильма "Финч" с Томом Хэнксом в главной роли. Трейлер представил стриминговый сервис Apple TV+.

В фильме будет рассказываться история умирающего человека в постапокалиптическом будущем. По сюжету, главный герой собирает для своей собаки робота-хозяина. Режиссером фильма стал Мигель Сапочник.

Премьера фильма должна состояться 5 ноября 2021 года.

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Видео: Youtube/KinoCheck International