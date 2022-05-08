В сети появился фрагмент байопика "Элвис" с Томом Хэнксом

Снятая на студии Warner Bros. лента расскажет о восхождении короля рок-н-ролла на мировую сцену.

На YouTube появился фрагмент байопика "Элвис от киностудии Warner Bros. Режиссером ленты выступил Баз Лурман.

Сюжет посвящен становлению Элвиса Пресли и развитию его блистательной карьеры во время культурных перемен в США. Также зрители увидят, как развивались отношения короля рок-н-ролла с его менеджером, полковником Томом Паркером, оказавшим значительное влияние на карьеру звезды, и супругой Присциллой.

Главные роли в байопике достались Остину Батлеру, Тому Хэнксу и Оливии Деджонг.

Мировая премьера фильма пройдет в рамках внеконкурсной программы 75-го по счету Каннского кинофестиваля. Мероприятие будет проходить с 17 по 28 мая.

Ранее мы сообщили о том, что первый трейлер "Аватара 2" разместили в сети за неделю до официального релиза.

Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Pictures