  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:10
73
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В сети появился фрагмент байопика "Элвис" с Томом Хэнксом

0 0

Снятая на студии Warner Bros. лента расскажет о восхождении короля рок-н-ролла на мировую сцену.

На YouTube появился фрагмент байопика "Элвис от  киностудии Warner Bros. Режиссером ленты выступил Баз Лурман.

Сюжет посвящен становлению Элвиса Пресли и развитию его блистательной карьеры во время культурных перемен в США. Также зрители увидят, как развивались отношения короля рок-н-ролла с его менеджером, полковником Томом Паркером, оказавшим значительное влияние на карьеру звезды, и супругой Присциллой.

Главные роли в байопике достались Остину Батлеру, Тому Хэнксу и Оливии Деджонг.

Мировая премьера фильма пройдет в рамках внеконкурсной программы 75-го по счету Каннского кинофестиваля. Мероприятие будет проходить с 17 по 28 мая.

Ранее мы сообщили о том, что первый трейлер "Аватара 2" разместили в сети за неделю до официального релиза.

Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

Теги: кинематограф, том хэнкс, трейлер, элвис
Категории: Лента новостей, Видео, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии