Вышел трейлер "Элвиса" с Батлером и Хэнксом

На российских экранах фильм появится 14 июня 2022 года.

Вышел первый трейлер "Элвиса" с Остином Батлером и Томом Хэнксом. Ролик размещен на официальном YouTube-канале американской киностудии Warner Bros. Российская премьера фильма запланирована на 14 июня 2022 года. Режиссером проекта выступил Баз Лурман, известный по таким лентам как "Мулеж Руж", и "Великий Гэтсби".

В центре истории окажется молодой поп-идол и король рок-н-ролла Элвис Пресли. Авторы картины сосредоточили свое внимание на отношениях артиста с его супругой Присциллой и менеджером Томом Паркером. Главная роль досталась актеру Остину Батлеру (известен по фильмам "Однажды в… Голливуде", "Мёртвые не умирают", "Йоганутые", сериалам "Стрела", "Хроники Шаннары"). Менеджера Пресли сыграл Том Хэнкс ("Форрест Гамп", "Зелёная миля", "Терминал").

Вышел трейлер мульт-спин-оффа "Пацанов".

Фото и видео: YouTube / WBRussia