Вышел трейлер мульт-спин-оффа "Пацанов"

Релиз проекта состоится 4 марта 2022 года.

Вышел первый полноценный трейлер мультфильма спин-оффа "Пацанов". Ролик размещен на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Amazon Prime. Зрителям показали, что проект The Boys: Diabolical ("Пацаны: Дьявольский") вышел очень кровавым. В новом сериале роль Хьюи Кэмпбелла достанется актеру Саймону Пегг, известному по картинам "Зомби по имени Шон" и "Типа крутые легавые".

В трейлере можно увидеть различную стилистику в некоторых мульт-эпизодах — над каждой серией трудились различные команды аниматоров. Официальный релиз антологии The Boys: Diabolical запланирован к выходу на онлайн-платформе 4 марта 2022 года. К выпуску заявлено 8 эпизодов с продолжительностью каждой серии по 12-14 минут.

В трейлере продолжения "Аббатства Даунтон" раскрыли новые подробности.

Фото и видео: YouTube / Prime Video

