В трейлере продолжения "Аббатства Даунтон" раскрыли новые подробности

Выход картины намечен на апрель-май 2022 года.

В трейлере продолжения фильма "Аббатства Даунтон" создатели раскрыли новые подробности ленты. Известно, что проект получил название "Новая эра". Он представляет из себя сиквел картины от 2019 года, которая в свою очередь была продолжением известного британского телевизионного сериала.

Полнометражный проект собрал в мировом прокате 194,6 миллионов долларов. По мнению экспертов, история аристократов Кроули хороша не только на ТВ, но и на большом экране. События сериала связаны с периодом 1912 по 1926 годов. Полный метр первого фильм происходит в 1972 году, а второго - в 1930-е годы.

В новом ролике кажется, что у вдовствующей графини (роль исполняет Мэгги Смит) появится вилла во Франции. Этот дом британке оставил старый знакомый. В это же время в Аббатство приедет съемочная группа. Она решает сделать фамильный дом главных героев декорациями для кинофильма.

В настоящее время создатели "Аббатства Даунтон" смогли вернуть на роли Мишель Докери, Хью Бонневилль, Мэгги Смит, Имельда Стонтон. Актерский каст авторы пополнили Хью Дэнси, Лорой Хэддок, Домиником Уэстом, Натали Бай. Официальный релиз картины ранее был намечен на декабрь 2021, но сейчас но перенесен на конец апреля или начало мая 2022 года.

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Фото и видео: YouTube / Focus Features

