Вышел трейлер полнометражного фильма про Чипа и Дейла от Disney

Лента выйдет на стриминге 20 мая.

Вышел трейлер полнометражного игрового фильма про Чипа и Дейла от Disney. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии-разработчика. Сюжет картины будет строиться вокруг двух известнейших персонажей - бурундуков.Создатели уточнили, что новый проект не отменяет и не перезапускает культовый мультсериал 90-х. Однако он рассказывает историю животных спасателей в современном мире.

Режиссером фильма назначен Акива Шаффер. Основных грызунов озвучили актеры Энди Сэмберг и Джон Малэйни. Официальный релиз картины "Чип и Дейл спешат на помощь" запланирован на 20 мая 2022 года. Проект выйдет на стриминговой платформе Disney+.

Вышел первый геймплейный трейлер стратегии Dune: Spice Wars.

Фото и видео: YouTube / Walt Disney Studios

