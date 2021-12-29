Вышел первый геймплейный трейлер стратегии Dune: Spice Wars

Игра должна выйти весной 2022 года.

Вышел первый геймплейный трейлер компьютерной стратегии Dune: Spice Wars. Ролик презентует игрокам еще не вышедший проект. Он дает представление о том, как будет выглядеть игра. Разработкой игры занимается студия, известная также выходом популярного проекта Northgard.

Это вселенная, о которой мы очень заботимся, и есть миллионы поклонников, которые чувствуют такую ​​же сильную связь с исходным материалом, как и мы. Мы заядлые фанаты Dune и стратегии, так что это во многом игра от фанатов и для фанатов. Себастьян Видаль, генеральный директор Shiro Games

Создатели игры из компаний Shiro Games и Funcom объявили, что игроки увидят релиз новинки Dune: Spice Wars уже вечной 2022 года. Сначала игра будет запущена в раннем доступе на онлайн-сервисе Steam. К ней также появятся несколько важных обновлений. Планы по проекту включают в себя еще больше фракций, полную кампанию и мультиплеер.

Опубликован трейлер первого бесплатного дополнения для Dying Light 2.

Фото и видео: YouTube / Funcom

