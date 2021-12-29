Опубликован трейлер первого бесплатного дополнения для Dying Light 2

Дополнение вышло 14 февраля.

Трейлер первого бесплатного дополнения Dying Light 2 появился в сети. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале командой-разработчиков Techland. создатели уточнили, что готовый Authority Pack включает в себя набор из перчаток, маски и наручей, а также новый вид вооружения. Речь идет о двуручной кувалде. Официальный релиз проекта был намечен на 14 февраля. Дополнение станет для компьютерной игры одним из первых, которые появятся в ближайшее время. Далее поддержка Dying Light 2 будет продолжаться как минимум на протяжении пяти лет. За первые полгода геймерам следует следует ожидать выход сюжетного дополнения, а также бесплатные наборы для игровой фракции "Миротворцев".

Techland показал тизер русской локализации игры Dying Light 2.

Фото и видео: YouTube / Dying Light

