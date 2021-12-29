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Techland показал тизер русской локализации игры Dying Light 2
Сегодня, 10:44
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Techland показал тизер русской локализации игры Dying Light 2

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Геймерам представили актеров озвучки.

Компания Techland показала тизер русской локализации компьютерной игры Dying Light 2. В озвучивании проекта под названием Stay Human приняли участие более ста профессиональных актеров. В ролике представлены интервью с некоторыми из них. Геймеры смогут познакомиться с людьми, которые озвучивали таких персонажей как Хакон, Лаван и Эйдан.

Также создатели разместили в видеотизере переведенные на русский язык песни. Авторы озвучки предупредили зрителей, что в  геймплейной версии будет присутствовать нецензурная лексика. Однако мат там будет только "приправой".

Напомним, что официальный релиз зомби-боевика Dying Light 2: Stay Human запланирован на 4 февраля. Проект будет доступен на игровых консолях PlayStation, Xbox и PC.

Геймплей Dying Light 2 показали на консолях прошлого поколения.

Фото и видео:

Теги: dying light 2, компьютерная игра, локализация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура,

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