Геймплей Dying Light 2 показали на консолях прошлого поколения

Проект Stay Human выходит на консолях 4 февраля.

Геймплей Dying Light 2 показали на игровых консолях прошлого поколения. Ролик размещен создателями виртуальной игры на YouTube-канале. Разработчики показали готовящийся к официальному выходу проект Stay Human с демонстрацией зомби-экшена и эффективного паркура персонажей.

В кадре представлено, как игра Dying Light 2: Stay Human будет выглядеть на таких приставках как PlayStation 4, PlayStation Pro, Xbox One и Xbox One X. А ещё авторы показали эффектный паркур. Ранее сравнительные отрывки из геймплея уже можно было увидеть на просторах социальных сетей. Впервые они появились в заключительном эпизоде шоу Dying 2 Know. Тогда создатели пообещали зрителям программы пообещали показать "ещё больше" в текущем месяце.

Напомним, что релиз игры Dying Light 2: Stay Human запланирован на 4 февраля для обеих PlayStation, Xbox и PC. Версию для Nintendo Switch игрокам придётся подождать.

Фото и видео: YouTube / Dying Light