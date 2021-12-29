Опубликован финальный трейлер "Анчартед: На картах не значится"

Фильм выйдет на экраны 10 февраля.

Опубликован финальный трейлер фильма "Анчартед: На картах не значится". Ролик размещен на YouTube-канале отечественного отделения кинокомпании Sony Pictures. Официальный релиз проекта назначен на 10 февраля. Приключенческий экшн рассказывает историю юноши по имени Нейтан Дрейк. Его играет актер Том Холланд. Герою приходится отправиться в опасное путешествие в поисках брата и сокровищ. Компанию в этом мероприятии ему составляет старший товарищ по имени Виктор "Салли" Салливан, которого играет Марк Уолберг. У него своя цель - найти клад, затонувший вместе с кораблями несколько столетий назад.

В картине также задействованы Антонио Бандерас, Тати Габриэль, София Тейлор Али, Патриция Меден и другие актеры. Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер. Он известен широкой публике такими проектами как "Веном" и "Добро пожаловать в Зомбиленд".

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Фото и видео: YouTube / SonyPicturesRU