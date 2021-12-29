Sony представила первый отрывок экранизации Uncharted

Мировая премьера фильма состоится 10 февраля.

Sony Pictures представила первый отрывок фильма "Анчартед: На картах не значится" режиссера Рубена Фляйшера. Его опубликовали на YouTube-канале кинокомпании.

В ролике представлена сцена с дракой в летящем самолета, которая встречалась в игре Uncharted 3. В ходе боевых сцен и перестрелок главный герой экранизации Нейтан Дрейк выпадает из самолета после столкновения с красным автомобилем.

Главную роль в фильме исполнил Том Холланд. Также в экранизации игры снялись Марк Уолберг, Антонио Бандерас и другие. Мировая премьера состоится 10 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза.

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment