Sony представила первый отрывок экранизации Uncharted

Sony Pictures представила первый отрывок фильма "Анчартед: На картах не значится" режиссера Рубена Фляйшера. Его опубликовали на YouTube-канале кинокомпании.
В ролике представлена сцена с дракой в летящем самолета, которая встречалась в игре Uncharted 3. В ходе боевых сцен и перестрелок главный герой экранизации Нейтан Дрейк выпадает из самолета после столкновения с красным автомобилем.
Главную роль в фильме исполнил Том Холланд. Также в экранизации игры снялись Марк Уолберг, Антонио Бандерас и другие. Мировая премьера состоится 10 февраля.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза.
Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment
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