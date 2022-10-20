Вышел трейлер фильма "Мужчина по имени Отто" с Томом Хэнксом

Мировая премьера состоится 13 января 2023 года.

Компания Sony Pictures фильма "Мужчина по имени Отто" режиссера Марка Форстера, снятого по книге Фредерика Бакмана "Вторая жизнь Уве".

Фильм покажет историю сварливого вдовца Отто Андерсона, который осуждает соседей и всех, кто попадется ему на глаза. Его жизнь меняется после того, как в соседним дом поселится молодая семья.

Отметим, что "Мужчина по имени Отто" является ремейком шведской экранизации книги. Главную роль сыграл Том Хэнкс. Мировая премьера состоится 13 января 2023 года.

Ранее HBO Max представил трейлер четвертого сезона "Титанов".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment