HBO Max представил трейлер четвертого сезона "Титанов"

Стриминговый сервис HBO Max представил трейлер четвертого сезона сериала "Титаны", снятого по комиксам DC о команде супергероев.
После того, как команде удалось спасти Готэм, герои возвращаются в Сан-Франциско. Однако после остановки в Метрополисе они сталкиваются с неким сверхъестественным культом, который обладает уникальными силами. В центре сюжета будет находиться Лекс Лютор, один из главных злодеев вселенной DC.
Первая часть нового сезона "Титанов" выйдет на HBO Max 3 ноября. Продолжение состоится в 2023 году.
Ранее Netflix представил трейлер обновленных "Телепузиков".
Видео: YouTube / HBO Max
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