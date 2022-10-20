HBO Max представил трейлер четвертого сезона "Титанов"

Первая часть сезона выйдет 3 ноября.

Стриминговый сервис HBO Max представил трейлер четвертого сезона сериала "Титаны", снятого по комиксам DC о команде супергероев.

После того, как команде удалось спасти Готэм, герои возвращаются в Сан-Франциско. Однако после остановки в Метрополисе они сталкиваются с неким сверхъестественным культом, который обладает уникальными силами. В центре сюжета будет находиться Лекс Лютор, один из главных злодеев вселенной DC.

Первая часть нового сезона "Титанов" выйдет на HBO Max 3 ноября. Продолжение состоится в 2023 году.

Ранее Netflix представил трейлер обновленных "Телепузиков".

Видео: YouTube / HBO Max