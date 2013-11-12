Проект выйдет в свет 14 ноября.

Американский стриминговый сервис Netflix представил трейлер обновленных "Телепузиков". В кадре появились персонажи из оригинального телевизионного шоу — Тинки-Винки, Ля-Ля, Дипси и По. Известно, что выход премьерных серий запланирован на 14 ноября. Этот проект создатели анонсировали еще 7 сентября. Озвучкой программы займется актер Титусс Берджесс, известный по роли Титуса Андромедона в сериале "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt).

Напомним, что впервые "Телепузики" предстали перед зрителями на британском канале BBC в 1997 году. В России детская передача вышла на экраны в 2000 году. Главные герои представляют из себя человекоподобных плюшевых созданий, у которых на голове видна антенна, а на животе - экран.

Геймплей ремейка Dead Space от EA Motive показали в расширенном трейлере.

Фото и видео: YouTube / Netflix