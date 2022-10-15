Геймплей ремейка Dead Space от EA Motive показали в расширенном трейлере

релиз игры запланирован на начало следующего года.

Геймплей ремейка компьютерной игры Dead Space от студии-разработчика EA Motive создатели показали в расширенном трейлере. Космический хоррор обноваляет оригинальную версию, которая вышла 14-лет назад.Выход в свет переиздания запланирован на начало 2023 года.

Авторы проекта в видеоряде, длящемся около восьми минут, оказывают современную графику и обновленную физическую модель в игре. В кадре зрители увидели более четкие структуры и освещение, глубокую детализацию протагониста и монстров. Геймплей представляет из себя отрывки из сюжетной линии в различных локациях. На них персонаж летает в невесомости, перемещается по космическому кораблю, сражается против враждебной инопланетной формой жизни.

Действие научно-фантастического survival-horror происходит в будущем. Один из членов экипажа, инженер по имени Айзек Кларк пытается покинуть гигантский космический аппарат "Ишимура". Однако ему мешают ожившие коллеги, которые ранее погибли из-за воздействия загадочного внеземного сигнала. Они прекратились в чудовищ.

Хоррор Choo-Choo Charles о кровожадном поезде покажут 9 декабря.

Фото и видео: YouTube / Dead Space