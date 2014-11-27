Хоррор Choo-Choo Charles о кровожадном поезде покажут 9 декабря

Официальный релиз проекта запланирован на 9 декабря.

Независимая студия Two Star Games презентовала трейлер своего нового компьютерного хоррор-проекта Choo-Choo Charles о кровожадном поезде. Известно, что игра выйдет в свет уже 9 декабря текущего года. Она будет доступна на онлайн-платформе Steam. Геймерам придется пройти через путешествие по острову. Они совершат поездку на старинном железнодорожном составе, а также сразятся с древней машиной, которая решит атаковать их дом. Местное население придумала для этого монстра имя "Чарльз". Разработчики уточнили, что у пользователя в доступе будет небольшой поезд с картой, а также пулемёт и необычная коллекция болванчиков на приборной панели. Возрастное ограничение 18+.

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Фото и видео: YouTube / Two Star