В Петербурге началась реконструкция консерватории Римского-Корсакова

Основное здание консерватории откроется после реконструкции в 2024 году.

В сентябре начались реставрационные и строительные работы в консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

Специалистам предстоит увеличить полезную площадь основного здания консерватории до 31 тысячи квадратных метров, а также воссоздать первоначальный облик памятника с сохранением исторических интерьеров и фасадов. Основное здание консерватории откроется после реконструкции в 2024 году.

Реставрацию основного здания консерватории начали еще в 2014 году. За несколько лет сменилось несколько подрядчиков. Изначально реконструкцию планировали окончить в 2017 году. Но компания "Меандр", которая являлась подрядчиком, расторгнула контракт. Заказчик вовремя не предоставил всю техническую и проектную документацию, которая требовалась для выполнения работ. В этом году суд и вовсе признал компанию "Меандр" банкротом. После отреставрировать здание обещали к 2023 году, затем и к 2025-му.

В 2020 году на него обратил внимание президент России. По мнению главы государства, реконструкция – "замечательная и своевременная идея, однако скоро она превратится просто в беду". Завершить реконструкцию предстоит новому подрядчику — АО "Политехстрой".

Ранее СК завершил расследование дела о хищениях на ремонте петербургской консерватории.

Фото: пресс-служба компании "Единый заказчик в сфере строительства"