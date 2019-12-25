Президент поручил завершить реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории

Президент отметил, что если реконструкция не завершится, то скоро "она превратится в беду".

В среду, 23 сентября, стало известно, что президент России заявил о необходимости довести реконструкцию Консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге до конца. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению главы страны, реконструкция консерватории – "замечательная и своевременная идея, однако скоро она превратится просто в беду". Ко всему прочему, президент уточнил, что уже обратил внимание администрации города на данный вопрос и в очередной раз попросил довести дело до конца.

Напомним, что здание консерватории реставрируют несколько лет. По плану работы должны были завершить в 2019 году, однако этого не сделали в силу разных причин.

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