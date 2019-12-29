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Консерваторию имени Римского-Корсакова реконструируют к 2023 году
Сегодня, 9:17
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arteliseev

Консерваторию имени Римского-Корсакова реконструируют к 2023 году

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Её планировали завершить ещё в 2019 году.

Реконструкцию петербургской Консерватории им. Римского-Корсакова должны закончить в 2023 году. 

Работы ведутся под руководством Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ.

Известно, что изначально реконструкцию планировали окончить в 2019 году. Но компания "Меандр", которая являлась подрядчиком, расторгнула контракт. 

Причиной стало то, что заказчик вовремя не предоставил всю техническую и проектную документацию, которая требовалась для выполнения работ.

Напомним, что Консерватория им. Римского-Корсакова была основана в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. 

Ранее мы сообщили, что после пожара на Римского-Корсакова нашли обгоревший труп женщины.

Фото: ВКонтакте

Теги: консерватория, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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