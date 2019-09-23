Театр Ленсовета поблагодарил администрацию города за субсидии в пандемию

Администрация решила поддержать 23 негосударственных театра.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что субсидия от городской администрации помогла театру имени Ленсовета продолжить работу, рассказал директор учреждения Валерий Градковский.

Во время коронавирусных ограничений Смольный поддерживал театры, благодаря чему сотрудники получали зарплату. Кроме того, некоторым выделяли поощрения за участие в онлайн-проектах. Губернатор отметил, что город выделил 760 миллионов рублей из бюджета на поддержку театров.

Театр открыл сезон премьерой спектакля "Утиная охота". Зрителей пускают в зал в СИЗ.

Ранее мы писали, что первые спектакли после снятия ограничений в Петербурге собрали аншлаги.

Фото: vk.com/lensovet_theatre