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Спектакль "Дядя Ваня"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Дядя Ваня"

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Постановку покажут в театре им. Ленсовета 29 мая. Премия "Золотая маска" в номинации "Работа режиссёра". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет. 

Главные герои пьесы приезжают в деревню, чтобы узнать, в каком состоянии находится их имение,  и сообщить жителям, что вскоре угодья придется продать  — пришло время крупных инвестиций. Пьеса заканчивается знаменитым солилоквием Сони, в котором она утверждает, что обрести покой можно только на том свете.

Главные герои — смешные и ранимые, категоричные и слабые. Они пьют чай, гуляют, философствуют, пока ломаются их судьбы. Постановка о человеческих чувствах, о конфликте времени и человека,  об утраченных иллюзиях...

Фото: ВКонтакте / Театр им. Ленсовета

Теги: дядя ваня, спектакль, театр ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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