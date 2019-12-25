Первые спектакли после снятия ограничений в Петербурге собрали аншлаги

В субботу свои двери открыли более десяти театров.

В субботу, 12 сентября, в Петербурге открылись для посетителей более десяти театров после долгих коронавирусных ограничений.

В комитете по культуре рассказали, что показ спектакля в Театре комедии им. Н.П. Акимова прошел с аншлагом. Также много зрителей пришли на премьеру спектакля-концерта "Жар-птица. Песни о войне" в Санкт-Петербургский театр музыкальной комеди.

Кроме того, возобновили работу театр "БУФФ", театр "Мастерская", ТЮЗ им. А.А.Брянцева, Большой театр кукол. На этой неделе откроются театры "Зазеркалье", "Карамболь" и театр эстрады им. Аркадия Райкина.

Ранее мы писали, что глава Театра музкомедии поведал о проблемах отрасли после снятия ограничений.

Фото: pixabay