Глава Театра музкомедии поведал о проблемах отрасли после снятия ограничений

В частности, Юрий Шварцкопф отметил, что театру не хватает средств на закупку необходимого дезинфицирующего оборудования.

Руководитель Театра музыкальной комедии в Петербурге, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Шварцкопф в интервью изданию "Петербургский дневник" заявил, что период в полгода театр пережил с финансовыми проблемами.

Как стало известно из интервью 15 сентября, недополученная выгода за половину марта и апрель составила 45 млн рублей. Еще 15 млн рублей театр был вынужден вернуть за проданные билеты. Шварцкопф отметил, что театру не хватает средств на рекламную кампанию и закупку необходимого дезинфицирующего оборудования и антисептиков.

Руководитель заявил, что похожие беды коснулись не только Театр музкомедии, но и "каждый театр".

Ранее мы сообщали о том, что некоммерческие театры и культурные проекты некоммерческих организаций получат финансовую поддержку от Петербурга.

Фото: Piter.tv