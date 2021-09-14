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СК завершил расследование дела о хищениях на ремонте петербургской консерватории

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По версии следствия, обвиняемые присвоили себе 191 млн рублей.

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО "Меандр" Елены Завадской и бенефициара этой организации Евгения Ярмоша. Они обвиняется в мошенничестве при проведении реставрации Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова. 

По данным следствия, в 2017-м году фигуранты дела заключили контракт на сумму более 606 млн рублей между ООО "Меандр" и ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Организация должна была отреставрировать консерваторию. По факту же работы выполнять не собирались. 

Когда обвиняемые получили аванс в 191 млн рублей, они перечислили их на счета подконтрольных контрагентов, то есть похитили деньги. Фигуранты дела пытались сделать вид, что выполняют работы, и часть суммы перечислили индивидуальным предпринимателям под видом приобретения материалов. 

Материалы дела направят в суд. 

По последней информации, реставрацию петербургской консерватории им. Римского-Корсакова планируют завершить на год раньше, в 2024 году. 

Видео: из архива СК РФ 

Теги: консерватория, ооо меандр, расследование, реставрация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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