СК завершил расследование дела о хищениях на ремонте петербургской консерватории

По версии следствия, обвиняемые присвоили себе 191 млн рублей.

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО "Меандр" Елены Завадской и бенефициара этой организации Евгения Ярмоша. Они обвиняется в мошенничестве при проведении реставрации Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова.

По данным следствия, в 2017-м году фигуранты дела заключили контракт на сумму более 606 млн рублей между ООО "Меандр" и ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Организация должна была отреставрировать консерваторию. По факту же работы выполнять не собирались.

Когда обвиняемые получили аванс в 191 млн рублей, они перечислили их на счета подконтрольных контрагентов, то есть похитили деньги. Фигуранты дела пытались сделать вид, что выполняют работы, и часть суммы перечислили индивидуальным предпринимателям под видом приобретения материалов.

Материалы дела направят в суд.

По последней информации, реставрацию петербургской консерватории им. Римского-Корсакова планируют завершить на год раньше, в 2024 году.

Видео: из архива СК РФ