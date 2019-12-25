Суд Петербурга признал компанию "Меандр" банкротом

Временным управляющим утвержден член Союза АУ "СРО "СС" Виктор Денькович.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал реставрационную компанию "Меандр" банкротом. Постановление опубликовано на портале "Электронное правосудие".

Более того, суд назначил к рассмотрению вопрос об утверждении конкурсного управляющего в судебном заседании, которое состоится 19 июля этого года.

Напомним, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал реставрационную компанию "Меандр" выплатить Министерству культуры РФ порядка 31 млн. рублей за невыполненные работы. Известно, что компания имеет неисполненные денежные и гарантийные обязательства перед Минкультом. Поскольку "Меандр" не выполнила работы в Новодевичьем монастыре, Новосибирской консерватории, а также в других объектах по всей стране.

Ранее Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности подрядчика, который должен был реставрировать объект из ансамбля Новодевичьего монастыря в Москве. ООО "Меандр" не предоставило документацию о выполненных работах.

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Фото: Piter.tv