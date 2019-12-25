Суд в Петербурге оштрафовал подрядчика, который должен был рестраврировать объект Новодевичьего монастыря

Организация нарушила законодательство об охране объектов культурного наследия.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности подрядчика, который должен был реставрировать объект из ансамбля Новодевичьего монастыря в Москве. ООО "Меандр" не предоставило документацию о выполненных работах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Речь идет об объекте "Больничные палаты, конец XVII века", он является объектом культурного наследия федерального значения, а также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрационные работы должны были завершиться до конца 2019-го года. После этого организация должна была предоставить научный отчет и отчетную документацию, но так этого и не сделала.

Суд назначил подрядчику штраф в размере 1 млн рублей.

Напомним, ООО "Меандр" должно было отреставрировать Санкт-Петербургскую консерваторию, но расторгнуло контракт.

Фото: rus-towns.ru